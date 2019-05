Heinz-Christian Strache, vice-presidente da Áustria, apresentou este sábado a demissão do cargo. A decisão do líder do FPÖ (Partido da Liberdade, de orientação de extrema-direita) surge na sequência da divulgação de um vídeo, datado de 2017, onde Strache aparece a discutir negócios ilegais com a suposta sobrinha de um oligarca russo, Alyona Makarova, destinados a beneficiar o seu partido - que na altura ainda não estava no Governo.

No vídeo, divulgado pelo jornal alemão "Süddeutsche Zeitung" e pela revista "Der Spiegel", podem ver-se, além de Strache e da suposta russa, um intérprete e outro militante do FPÖ. Strache aborda formas de ganhar influência na comunicação social, referindo-se mesmo a alguns jornalistas como "prostitutas", enquanto Makarova diz querer "investir dinheiro não completamente legal na Áustria". "Se nos ajudarem, conseguiremos não 27, mas 34% por cento", retorquia Strache, referindo-se às eleições que estavam prestes a acontecer.

Ao anunciar que o seu lugar será preenchido pelo ministro dos Transportes, Norbert Hofer, Heinz-Christian Strache pediu desculpa pelo erro, embora reafirmando nada ter feito de ilegal, com alguns apoiantes do FPÖ a questionar o timing da divulgação do vídeo - falta uma semana para as eleições europeias. Ainda assim, na Áustria já há quem diga que a sua carreira política chegou ao fim e até quem lance o cenário de eleições antecipadas.