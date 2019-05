Renato Sanches escolheu o dia ideal para voltar a brilhar pelo Bayern Munique. Lançado aos 37 minutos do encontro com o Eintracht Frankfurt, decisivo para a ambição dos bávaros de conquistar o sétimo título alemão consecutivo, o médio português apontou o terceiro golo na vitória por 5-1, estreando-se assim a marcar no futebol alemão, e acabou a festejar a segunda Bundesliga da sua carreira em três anos de ligação ao Bayern (na época passada não chegou a jogar no campeonato, sendo cedido aos galeses do Swansea logo após a partida da Supertaça).

A partida começou de feição para o Bayern, que se adiantou no marcador logo aos quatro minutos, com golo de Coman. O Eintracht - sem Gonçalo Paciência, que não saiu do banco - ainda empatou por Haller, aos 50', dando alguma esperança ao Borussia de Dortmund de Raphael Guerreiro, que vencia em Monchengladbach e ainda alimentava uma réstia de esperança de chegar ao título.

Mas para isso o Bayern tinha de perder, e tal esteve longe de acontecer. Até porque, apenas três minutos depois, Alaba recolocou os bávaros em vantagem, com Renato então a surgir aos 58' e a bater o guardião Trapp após combinação com Coman.

O objetivo principal estava praticamente conseguido, e houve então tempo para as entradas de dois históricos que se despediam esta tarde: Franck Ribéry (12 épocas no Bayern) e Arjen Robben (dez épocas). E a verdade é que, mais uma vez - caso ainda restassem dúvidas -, ambos voltaram a mostrar que a idade não passa de facto de um número: é que Ribéry fez o quarto golo do Bayern aos 72' e Robben selou a contagem aos 78'.

O título seguiu assim para o conjunto esta época orientado por Niko Kovac, com o Dortmund a ter de se contentar com o segundo lugar, apesar do triunfo por 2-0 frente ao Monchengladbach - que com este desaire ficou fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões: terminou em quinto, três pontos atrás do Bayer Leverkusen. Também o Eintracht Frankfurt, goleado pelo Bayern, caiu na classificação, depois de ter andado nos lugares de Champions durante grande parte da época: acabou em sétimo, atrás do Wolfsburgo, que aplicou a goleada da temporada (8-1 ao Augsburgo).