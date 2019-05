Um acidente no IC1 em Ourique, este sábado de manhã, fez uma vítima mortal e provocou ferimentos graves numa outra.

Após o acidente uma das vítimas, uma mulher de 27 anos, estava já em estado muito grave e não resisitiu aos ferimentos, acabando por morrer ainda no local, onde foi declaro o óbito, segundo o Correio da Manhã.

A segunda vítima é um homem de 25 anos e que ficou ferido com gravidade, tendo sido transportado para o Hospital de Faro num helicóptero do INEM.

Segundo a Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado pouco antes das 9h30



No local estiveram 21 operacionais, com oito viaturas, dos bombeiros de Ourique e GNR, assim como elementos do INEM, com um helicóptero.