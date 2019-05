Luís Freitas Lobo utilizou esta sexta-feira as redes sociais para anunciar a sua despedida como comentador em direto dos jogos de futebol.

O comentador televisivo, que atualmente trabalha na SportTV, justifica-se dizendo que “estão a matar” a sua paixão pela modalidade.

"A minha vontade de falar de futebol é intocável! Continuarei a escrever, comentar, em jornais, rádio e televisão. Há um ciclo, porém, que encerro porque estão a matar a minha paixão pelo futebol. Tornou-se impossível comentar um jogo em direto porque a forma como se calunia o profissionalismo e honestidade tornou-se insustentável", começa por referir numa publicação partilhada noo Instagram.



"Não adianta falar do jogo (tácticas e jogadores) as pessoas vivem obcecados com arbitragens. Por isso tenho de procurar outros projectos, programas de análise, para falar do jogo, da minha emoção. Neste contexto esta será a minha última época a comentar em directo jogos do campeonato português. Falar/comentar futebol (debatendo e errando, como todos) irei continuar até ao fim da vida. Obrigado a todos", rematou.