O Novo Banco apresentou um prejuízo de 93,1 milhões de euros nos primeiros três meses do ano. Uma perda face aos primeiros três meses do ano anterior, altura em que tinha registado um lucro de 70,4 milhões. Mas a entidade liderada por António Ramalho diz que estes resultados estão "em linha com o plano estratégico e com os compromissos assumidos com as autoridades europeias", revelou em comunicado.

A instituição financeira nota ainda que o "resultado do primeiro trimestre de 2019 não compara adequadamente com o resultado do período homólogo do ano anterior, uma vez que este último incluía um efeito positivo das atividades em descontinuação resultante, nomeadamente, da classificação da GNB Vida como atividade em descontinuação". Este impacto favorável nos resultados do trimestre homólogo foi, segundo o banco, de 51,2 milhões.

O produto bancário aumentou 14,1% suportado pela evolução da margem financeira que cresceu 33,4%, "reflexo das medidas de otimização concretizadas durante o exercício de 2018, nomeadamente as relacionadas com a redução do custo dos recursos".

O banco recorrente obteve um lucro antes de imposto de 85,4 milhões, "valor que evidencia uma recuperação face ao apresentado para todo o ano de 2018 (2,2 milhões de euros)".