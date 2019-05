No dia 8 de Junho, Dia Mundial dos Oceanos, o Sea Life vai realizar um encontro entre voluntários com o objetivo de limpar as praias do Porto. São esperados mil voluntários e irão ser limpos quase três quilómetros de areal, o correspondente à distância entre a Praia das Pastoras e a Praia do Castelo do Queijo, de acordo com a organização.

Rui Ferreira, diretor-geral do Sea Life, pretende que esta iniciativa seja considerada “a maior limpeza de praia de sempre na cidade do Porto”, reforçando a ideia de que a sociedade deve estar alerta e agir de forma a caminhar em direção à sustentabilidade ambiental. O responsável defende ainda que deseja fazer parte de “uma geração que se preocupa mais com os oceanos e com o ambiente”.

O encontro acontece pelas 10h30, na Praia do Molhe. As inscrições podem ser feitas a partir de um formulário na página do Sea Life.