“Mais importante do que ganhar a A, B, C, D ou Z neste caso A e B, porque são as únicas equipas que estão a lutar pelo título, era importante que o vencedor fosse um justo vencedor, dentro do que é a verdade desportiva. Este é o meu sentimento. O presidente já falou sobre isto e neste clube fala-se a uma só voz. O presidente falou e eu assino por baixo", disse o treinador do FC Porto, durante a antevisão da partida frente ao Sporting, que marca a última jornada da I Liga.

"Não é a minha forma de estar ficar calado, mas teve de ser assim. Assumi essa postura num determinado momento. Disse que não falava sobre arbitragem até ao final da época. Depois da final da Taça de Portugal falarei sobre arbitragem e tudo o mais", acrescentou.

O técnico garante que não desiste de vencer, mas admite que “é difícil” que o Benfica não pontue frente ao Santa Clara.

"Sabemos que é extremamente difícil que isso aconteça. Mas, há uma premissa no F. C. Porto: não atirar a toalha ao chão. Aqui ninguém desiste. Ainda há a possibilidade de ganhar e é nisso que temos de estar focados. Queremos dar a vitória aos adeptos no sábado. Esse foi o foco durante a semana. O que vai acontecer no outro jogo não é da nossa responsabilidade", afirmou Sérgio Conceição.

Sobre o jogo frente ao Sporting, o treinador dos ‘dragões’ admite que será uma partida complicada dada a competitividade de ambas as equipas.

“Nestes clássicos esperamos sempre um bom jogo de futebol, dentro daquilo que são duas equipas competitivas. É uma partida histórica do nosso campeonato. Espero que a nossa equipa, no final, esteja contente por conquistar três pontos e perceber que o rival perdeu. Vamos fazer o nosso trabalho para que isso aconteça”, defendeu.