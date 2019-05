Enquanto no Brasil os estudantes invadiram as ruas do país protestando contra os cortes orçamentais para o ensino superior, Jair Bolsonaro viveu mais um episódio caricato, desta vez nos EUA.

O Presidente brasileiro terá posto a circular que iria receber um prémio da World Affairs Council, em Dallas, facto desmentido pelo responsável da organização. «Ele é que se convidou, mas não vai receber prémio nenhum», disse Jorge Baldor, líder da World Affairs Council.

A viagem de Bolsonaro ao Texas não está a correr de feição e o polémico Presidente viu o mayor de Dalas, Mike Rawlings, negar-se a cumprimentá-lo, além de ter anunciado que não irá a nenhum evento onde Bolsonaro marque presença.

Se os democratas viraram as costas a Bolsonaro, o mesmo não fizeram George W. Bush, antigo Presidente dos EUA, e o senador Ted Cruz que se encontraram com um dos homens mais polémicos da atualidade.