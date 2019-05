A hipótese já era discutida há várias semanas, mas só hoje, numa altura em que faltam disputar duas jornadas do campeonato italiano chegou a confirmação: Massimiliano Allegri não será o treinador da Juventus na época 2019/20.

O anúncio foi feito pela vecchia signora nas redes sociais do clube, numa nota em que dá conta que o treinador e o presidente Andrea Agnelli vão falar este sábado em conferência de imprensa pelas 13h00 de Lisboa.

É o fim da linha para o técnico italiano que estava no comando técnico do emblema de Turim desde 2014, tendo conquistado cinco campeonatos consecutivos, quatro taças e duas supertaças de Itália, tendo ainda alcançado a final da Liga dos Campeões por duas vezes, em 2014/15 e 2016/17.

O principal motivo da saída deverá por isso prender-se com o fracasso da Juve nas competições europeias, já que o clube italiano está sem conquistar nenhum troféu desde a época 1995/96.

Já com o octocampeonato confirmado, a Juve de Cristiano Ronaldo e João Cancelo defronta a Atalanta (domingo) e fecha depois a época no reduto do Sampdoria (26 maio). Entretanto a turma bianconera fica à espera de saber quem será o sucessor de Allegri, com Pep Guardiola a estar no topo das preferências da direção italiana.