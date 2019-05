Patriotas sim, pataratas nao

O slogan não é meu. Aliás, salvo erro, remonta ao ano em que eu nasci: 1987. Era Miguel Esteves Cardoso, patriota e monárquico como eu, candidato ao Parlamento Europeu. A nossa Europa era muito diferente do que conhecemos hoje. Na altura, era mesmo o tão aclamado projeto europeu.

Trinta e dois anos depois, assim por extenso, o projeto europeu não passa de um projeto. Infelizmente, ainda somos pouco europeus no que ao estilo de vida diz respeito. E sim, falo de barriga cheia, de barriga cheia de coisas que fui vivendo pela nossa Europa e a que a maioria dos portugueses nunca poderia ter acesso.

Gosto da Europa, mas desconfio da nossa Europa. Gosto do facto de as nações mais antigas e civilizadas do mundo se unirem em torno de um projeto comum. Mas não gosto de viver numa Europa a duas velocidades, onde os mais ricos e poderosos têm a espada na mão para disciplinar e impor um estilo de vida aos mais pobres.

Quero a Europa dos Erasmus, livre de fronteiras e do euro. Mas não quero a Europa que diz onde posso ou não fumar, que se quer meter na velocidade do meu carro e impor mais uma série de diretivas obtusas e que em nada respeitam a individualidade dos cidadãos de cada país.

A Europa, caso fosse capaz de respeitar a sua história, deveria ser o espaço supremo das liberdades. A União de povos que partilham a mesma ética, religião e estilo de vida, que rejeitam em absoluto os totalitarismos e os paternalismos estatais. A União de povos que luta pelo direito a um estilo de vida que respeita a individualidade de cada cidadão.

Posto isto, não quero uma União das burcas e da interferência na soberania das nações. Quero uma união dos povos e de respeito pelas diferenças que nos unem e tornam especiais. Somos a Europa e, por isso, somos Ocidente – e isso implica votarmos por uma série de valores dos quais nunca deveríamos prescindir.

Publicitário