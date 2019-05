Um acidente na Segunda Circular, em Lisboa, junto ao Estádio da Luz está a condicionar a circulação no sentido Benfica - Aeroporto esta manhã.



Trata-se de um acidente entre dois veículos ligeiros e um pesado, segundo o Correio da Manhã. Pelo menos a faixa da direita está obstruída.



Os veículos que estiveram envolvidos no acidente terão de ser retirados do local com recurso a um reboque.



Não há registo de feridos.