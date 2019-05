A Avenida Olímpica, também conhecida como Avenida do Estádio, localizada na União de Freguesias de Real, Dume e Semelhe, em Braga, está a sofrer obras de requalificação em toda a sua extensão, dado que a autarquia identificou várias degradações no pavimento existente.

O troço em causa, de localização estratégica para a cidade, apresentava-se num estado de conservação preocupante para os utilizadores diários desta via, onde se situa o Estádio Municipal de Braga e a Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, para além da loja Decathlon, mas também uma área habitacional e uma zona industrial, além de campos de cultivo, constituindo uma área fundamental para aquela zona do concelho.

A obra, que representa um investimento municipal superior a 226 mil euros, estará concluída dentro de pouco mais de um mês e os trabalhos iniciaram-se já no sentido nascente/poente, garantindo-se assim a circulação de viaturas, de forma condicionada, por alternância das faixas de rodagem disponíveis, sendo a ação coordenada por agentes de autoridade destacados pela entidade executante para o efeito.

Segundo o vereador da Gestão e Conservação do Espaço Público, da Câmara Municipal de Braga, João Rodrigues, “esta é uma via estruturante da cidade, pelo que é fundamental assegurar o bom estado do pavimento para que a circulação se faça da forma mais eficiente possível”.

“É uma artéria essencial para os cidadãos de Braga e para todos aqueles que chegam diariamente à cidade, para aqui fazerem as suas vidas, sendo que as más condições de segurança identificadas e resultantes do avançado estado de deterioração do pavimento, conjugado com o número elevado de utilizadores desta avenida, contribuíram para a necessidade de realizar uma intervenção capaz de assegurar o bom estado da via, resolvendo as patologias identificadas e promovendo o tráfego proveniente das muitas freguesias que colidem com esta avenida”, explicou João Rodrigues.

“É importante verificar que esta é uma via com uma ligação inter-freguesias, com um tráfego médio elevado e o objetivo passa por assegurar que esta via essencial continue a responder às necessidades diárias dos cidadãos, procurando ainda desta forma dinamizar um novo centro urbano junto ao Estádio Municipal e freguesias envolventes, que registam um forte desenvolvimento”, destacou o vereador.

João Rodrigues afirmou ainda que Braga “é uma cidade que vive um crescimento a todos os níveis e nesse sentido o investimento em vias não centrais, mas com uma utilização diária intensa, apresenta-se como uma necessidade estratégica para promover os novos centros habitacionais, desportivos, comerciais e industriais existentes, facilitando desta forma o acesso a todos e a criação de uma cidade que responda de facto às necessidades de todos e esta obra afetará diretamente várias freguesias, causando impacto considerável para todos os cidadãos”, acrescentou João Rodrigues.