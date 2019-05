Berardo que fique com as condecorações e pague o que deve

Onde estão todos os supervisores do Banco de Portugal, e não só, que permitiram que o homem que fez fortuna com areia com, supostamente, ouro pudesse pedir tantos milhões sem quaisquer garantias que não as ações que tinha comprado?

Como já alguém disse esta semana – penso que António Lobo Xavier –, Berardo sabe muita coisa e, se abrir a boca, pode ser um verdadeiro escândalo nacional. Não foram só, seguramente, os políticos que estavam no poder que lhe deram carta-branca para participar no assalto ao BCP, comprando ações desse banco com dinheiro emprestado de outros. Onde estão todos os supervisores do Banco de Portugal, e não só, que permitiram que o homem que fez fortuna com areia com, supostamente, ouro pudesse pedir tantos milhões sem quaisquer garantias que não as ações que tinha comprado?

José Miguel Júdice teve o condão de despertar as consciências mais adormecidas quando disse que, se não retirassem as condecorações ao empresário, ele entregaria as suas. Parece que já há outros na calha para seguirem o mesmo caminho, embora hoje se fique a saber se o Conselho das Ordens retira ou não a Berardo as insígnias.

Mas por que razão durante tanto tempo se falou nos devedores à Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, e os partidos, quase todos, insistiam em não querer destapar esse buraco? Talvez o famoso bloco central tenha a resposta, já que muitos dos seus homens estão envolvidos na história. O que foi mais estranho foi ver os partidos de esquerda adiarem durante tanto tempo a comissão parlamentar à gestão da Caixa.

Berardo não está sozinho nesta trapalhada. Há outros com tanta ou mais responsabilidade e é preciso que todos respondam perante a justiça. Se os devedores da Caixa conseguirem usarem os expedientes de chicos-espertos e fugirem com o seu património para paraísos fiscais – ou o colocarem noutro nome –, então o Estado terá falido e espera-se o pior. Que Estado é esse que manda para a cadeia quem deve uns meros milhares de euros e deixa à solta os famosos homens de colarinho branco ou de fatinho negro?