A greve do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas marcada para dia 23 de maio foi desconvocada. Tendo sido anunciado um acordo histórico" após uma reunião com o Governo e com a associação patronal.

"Conseguimos fechar um acordo histórico, tanto a nível financeiro como não financeiro, com grande reconhecimento da carreira profissional", disse à agência Lusa o vice-presidente da Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, depois do encontro de negociações, que decorreu no Ministério das Infraestruturas, em Lisboa.

"Por essa razão, é desconvocada a greve que estava prevista para dia 23", adiantou o dirigente do sindicato.

"Há um acordo para a progressão salarial que começa em janeiro com uma remuneração base que começa em 1.400 euros por mês e inclui um prémio especial para os motoristas de matérias perigosas, sendo que se partia de 630 euros fixos e passa-se para 1.400 euros fixos divididos por várias rubricas", afirmou o responsável.

O vice-presidente da SNMMP adiantou ainda que "ficou decidida uma progressão anual em 2021 e 2022, que ronda os 100 euros/ano, acrescida de uma indexação ao aumento do salário mínimo nacional".

Os dias de descanso também foram matéria de negociações: "Conseguimos ainda um compromisso extremamente importante com o Governo de proibir a circulação de matérias perigosas aos domingos e feriados, o que acontece já na Europa, o que vai permitir que os motoristas possam descansar e estar com as famílias nesses dias, algo que não sabiam o que era há mais de 20 anos".

Em cima da mesa continua a redução da idade de reforma, a reivindicação do SNMMP será alvo de negociações com a ANTRAM, partidos e Governo.

Sublinhe-se que a reunião foi convocada a meio da tarde de quinta-feira, e contou a presença do ministro Pedro Nuno Santos e com representantes da Associação Nacional de Transportadores.