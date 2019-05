Tiago Monteiro na Holanda para o FIA WTCR by Oscaro

Tiago Monteiro na Holanda para o FIA WTCR by Oscaro

Tiago Monteiro já está na Holanda onde vai decorrer a quarta jornada do FIA WTCR by Oscaro, depois de as últimas duas jornadas não terem corrido de feição ao piloto português, agora focado em conseguir contrariar essas dificuldades e voltar aos lugares de destaque.