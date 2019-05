Um jovem, de 22 anos, morreu esta quinta-feira, num acidente de trabalho, na freguesia de Campo, do concelho de Valongo, no distrito do Porto.

Nuno Vilaça estava no telhado de uma obra, quando por razões ainda por apurar, caiu no solo. A GNR de Alfena e a Autoridade das Condições de Trabalho estiveram no local a investigar. O jovem estava ao serviço de empresa Metal Adães, de Barcelos.

Os Bombeiros Voluntários de Valongo estiveram no socorro, além do apoio diferenciado uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e ainda uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valongo do Instituto Nacional de Emergência Médica, mas já não foi possível reverter a situação e o óbito foi logo declarado no local pelo INEM.