Marisa Matias sobre Lei de Bases da Saúde: “Estamos a tempo do PS deixar o recuo”

16/05/2019 21:18

A cabeça-de-lista do Bloco de Esquerda garante que o partido não vai baixar os braços na defesa do Serviço Nacional de Saúde, incluindo no Parlamento Europeu.