Um automóvel entrou, esta quinta-feira, pela vidraça da zona de partidas do Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa, provocando um ferido.

Segundo o Correio da Manhã, a vítima trata-se de um homem de 49 anos, que foi transportada para o Hospital de São José, em Lisboa.

O condutor, um homem de 55 anos, foi detido ainda no interior da viatura.

Testemunhas no local referem que o automóvel, que atingiu a estrutura do aeroporto, se trata de um carro de uma plataforma de transporte de passageiros descaracterizado.

Não há ainda informações sobre as circunstâncias do incidente. No entanto, a PSP já descartou a hipótese de atentado e avançou que o condutor não estava alcoolizado, estando agora as autoridades a averiguar se a viatura sofreu algum problema mecânico.

O mesmo jornal escreve ainda que cerca de oito agentes intervieram de imediato após o embate. O motorista tinha acabado de apanhar dois passageiros.

O alerta foi dado pelas 19h44. Nas redes sociais começaram rapidamente a circular vídeos do incidente.

Fonte oficial da ANA Aeroportos de Portugal adiantou que a circulação aérea está a funcionar normalmente. O parque de estacionamento 'Kiss and Fly' está temporariamente encerrado.