O dono de um restaurante esfaqueou até à morte um cliente, durante a madrugada de quarta-feira, em Setúbal. O crime terá ocorrido na sequência de uma discussão sobre religiões.

Segundo a TVI24, o agressor, de 38 anos, foi detido e presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Setúbal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

No momento do crime, encontravam-se dentro do restaurante a mulher do proprietário e a filha de ambos, uma bebé de um ano e meio.

A vítima tinha 39 anos.

O homem é acusado de homicídio com recurso a uma arma branca.