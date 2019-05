Um indivíduo de 44 anos foi condenado a 25 anos de prisão pela prática de dois crimes de homicídio qualificado e um de detenção de arma proibida. O Juízo Central Criminal de Almada decidiu ainda condenar o homem à pena acessória de indignidade sucessória.

De acordo com uma nota disponível no site da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa, o crime ocorreu em abril de 2018 na residência dos progenitores do condenado, no Barreiro. O arguido vivia com os pais e desferiu dezenas de facadas, com um punhal, nos mesmos enquanto dormiam de madrugada.

Após matar as vítimas com golpes na zona torácica e cervical, furtou a caderneta bancária dos pais, levantou a quantia de 300 euros e adquiriu estupefacientes com a mesma. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, começou a investigar os factos criminosos porque os familiares dos falecidos telefonaram-lhes e ninguém atendeu a chamada. Assim, foi solicitada a intervenção das autoridades.

O homem está em prisão preventiva.