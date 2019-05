Paulo Rangel garantiu que os sociais-democratas se forem Governo exercerão o direito de veto se houver "cortes nos fundos de coesão".

“Connosco não vai haver cortes no fundo de coesão, porque nós exerceremos o veto se for caso disso”, promoteu o cabeça-de-lista do PSD numa ação de campanha em Sernancelhe, Viseu. O eurodeputado disse que os cortes, aceites pelo Governo, que constam na proposta da Comissão Europeia para a coesão e para a agricultura, totalizam 3.300 milhões de euros. "São vocês os primeiros prejudicados com as negociações que foram feitas em Bruxelas e nós nunca vamos aceitar isso, nunca vamos aceitar esses cortes", declarou para cerca de 600 simpatizantes.

Paulo Rangel terminou a visita a Sernancelhe criticando o adversário do PS. O cabeça-de-lista do PSD questionou as capacidades de Pedro Marques para o cargo de eurodeputado, tendo em conta a sua prestação como ministro. "Acham que um mau ministro pode alguma vez ser um bom deputado? Claro que não, Pedro Marques nunca poderá ser bom deputado porque foi um mau ministro, ministro dos cortes que não se interessa pelo interior nem pela coesão", declarou.