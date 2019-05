“Partilhamos o futuro” é o slogan da campanha de sustentabilidade da marca portuguesa detida pelo Grupo Nabeiro. A novidade principal é a criação de cápsulas de café biodegradáveis.

Mandioca, milho e cana-de-açúcar - ou composto BioPBS - é esta a nova composição das cápsulas de café 100% biodegradáveis, sem plásticos com assinatura da Delta Q. De origem orgânica e biodegradável, o invólucro da cápsula não tem quaisquer plásticos, microplásticos ou alumínios.

Desenvolvidas pelo Centro de Inovação do Grupo Nabeiro, as cápsulas foram apresentadas no âmbito da divulgação da estratégia de sustentabilidade do grupo Nabeiro, esta quarta-feira, em Lisboa. Resultaram de um trabalho conjunto do Grupo Nabeiro com parceiros externos e centros de investigação nacionais.

A tripla certificação de sustentabilidade – conservação da biodiversidade, agricultura sustentável e produção biológica – será cumprida pelas embalagens em cartão do produto.

As novas cápsulas estarão à venda a partir do segundo semestre de 2019 e terão uma validade mais reduzida, ou seja, 90 dias (três meses). As cápsulas industriais, habitualmente, duram doze meses.