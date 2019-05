A imprensa chinesa adiantou que outras 14 pessoas foram resgatadas dos escombros e levadas para o hospital.

A operação de resgate continua ativa, contando com uma equipa com mais de 150 pessoas, como afirma o jornal de Hong Kong, South China Morning Post.

O edifício era a antiga oficina de reparos da Dongchi Mercedes-Benz e estaria a ser transformado num centro comercial, tendo data prevista de abertura no final deste mês, como afirma o South China Morning Post. De entre as pessoas que trabalhavam na remodelação deste edifício, cinco acabaram por morrer à chegada do hospital, como afirma a agência noticiosa Xinhua.