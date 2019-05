A GNR do Porto deteve ontem um homem de 53 anos pela prática do crime de posse ilegal de armas no concelho de Vila Nova de Gaia.

Segundo um comunicado enviado ao i, no âmbito de um processo de violência doméstica “a GNR apurou que o agressor ameaçava e injuriava a vítima, sua companheira, de 54 anos, e que o mesmo era possuidor de armas de fogo”.

No seguimento de uma busca domiciliária e a um veículo, a GNR conseguiu apreender “uma caçadeira; duas armas de ar comprimido; uma carabina; uma sabre; 126 cartuchos e ainda 13 munições.”.

O suspeito foi presente, ainda no mesmo dia, a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais e ficou ainda proibido de adquirir armas de fogo.