A passagem de João Mário pelo Inter parece estar cada vez mais perto do fim: o internacional português foi expulso do treino de hoje pelo treinador Luciano Spalletti, que não gostou da atitude do jogador na sessão de preparação para a visita a Nápoles, de domingo, a contar para a 37.ª jornada da Liga italiana.

De acordo com a Sky Sport italiana, o técnico dos nerazzurri terá pedido ao português para ir para casa pensar sobre a sua atitude e voltar aos treinos desta sexta-feira com outra postura.

Este episódio acontece, de resto, numa altura em que a Imprensa italiana noticia que o Inter não conta com João Mário para a próxima época. A Premier League é o destino apontado como o mais provável para o internacional português, que alinhou na segunda metade da época passada com as cores do West Ham.