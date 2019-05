O Benfica é o único clube português entre as marcas mais valiosas do mundo do futebol, ocupando o 40.º lugar do ranking da Brand Finance.

A lista, que faz parte do relatório “The annual report on the most valuable and strongest football brands”, enumera as 50 marcas de futebol mais valiosas do mundo. O ranking é liderado pelo Real Madrid, com um valor de 1,6 mil milhões de euros, ao destronar o Manchester United, que ocupa agora o segundo lugar com a sua marca avaliada em 1,47 mil milhões de euro. O pódio fecha com o FC Barcelona, cuja marca é avaliada em 1,39 milhões de euros.

Num outro ranking, que mede o valor das empresas futebolísticas, além de figurar o Benfica, na 26.ª posição, figura também o FC Porto, que ocupa o 40.º lugar. Os dragões já haviam feito parte desta lista em 2018, mas caíram três posições.

O estudo da Brand Finance elabora, no total, três listas sobre as marcas de futebol. No entanto, mostra os valores para os primeiros dez de cada lista. Assim, não é possível perceber o valor associado à marca Benfica.