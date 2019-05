O Rali de Montelongo, que se disputará este fim de semana, em Fafe, homenageará um famoso piloto da terra, o campeão nacional Carlos Vieira, que o ano passado sofreu um grave acidente de viação, no Rali Vidreiro, na Marinha Grande.

A quinta prova conta com 40 equipas, sendo que o Rali de Montelongo, além de pontuável para o Campeonato do Norte de Ralis, pontuará igualmente para o Challenge 1000 e Copa 106, sob a organização da Demoporto.

O Rali de Montelongo, disputado nas estradas de asfalto de Fafe, será composto por duas classificativas, Montim e Rio Vizela, com tripla passagem, no total de 53,13 quilómetros cronometrados.

No que diz respeito aos inscritos, é salientar a ausência dos três primeiros classificados no campeonato: Lucas Simões, André Cabeças e Luís Delgado. Estas ausências podem abrir caminho a Filipe Madureira de recuperar mais pontos importantes em termos de classificação geral, mesmo que esteja à partida do rali com um carro diferente do habitual, devido ao violento despiste e capotamento que sofreu já na sua terá natal, em Gondomar.

“Foi aqui que ganhei o primeiro rali da minha carreira, em 1999, na altura com o Miguel Rodrigues, sabemos que, desportivamente, este não será um rali fácil, porque vamos pilotar um Lancer Evo IX diferente do carro com que iniciámos a época, que, entretanto, está a ser reparado, após o acidente em Gondomar, vamos fazer o nosso rali, dar o nosso melhor e ver onde nos situamos após as primeiras classificativas”, disse Filipe Madureira.