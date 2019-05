Um dia depois de o Parlamento ter chumbado a proposta do PAN que recomendava antecipar dos 18 para os 16 a idade limite para votar, o Presidente da República apelou aos partidos que não afastem totalmente a medida. Para Marcelo o voto aos 16 anos “é um debate a fazer” noutra altura.

Um dos argumentos do PAN para defender a antecipação para os 16 anos como idade para exercer o direito ao voto passa pelo combate à abstenção, lembrando que haveria um aumento de cerca de 223 mil eleitores.

Ontem, o Presidente da República disse que está preocupado com a abstenção que, tradicionalmente, é elevada nas eleições europeias. As últimas eleições europeias, em 2014, foram marcadas pela maior abstenção de sempre. Em Portugal, a participação foi de 33,76%, muito abaixo da média europeia, que registou 42,54%.

O parlamento chumbou, na terça-feira, a proposta do PAN com os votos contra do PSD, PS, CDS e PCP. Votaram a favor desta alteração os deputados do Bloco de Esquerda e o deputado Paulo Trigo Pereira.