Fala-se em dieta e nutrição por todo o lado. Na verdade, nem sempre é fácil comer bem ou escolher os melhores alimentos e mais saudáveis, porque a mais dura e crua realidade é que muito do que vemos por aí não é exatamente o que parece. Por isso, devemos ser meticulosos nas escolhas que fazemos na rua, sendo mesmo o melhor levar de casa... Eu sei que não é fácil conciliar com a vida corrida mas, com um bocado de boa vontade e disciplina, conseguimos organizar a nossa vida.

Para mim, um dos melhores aliados para assegurar o balanço de um dia equilibrado é comer fruta. Esta, praticamente pronta, é facilmente transportável, absolutamente deliciosa e funciona bem com os dias mais quentes, para além de conter nutrientes, vitaminas, minerais e antioxidantes. É só coisas boas!

E para começar bem o dia recomendo um Tropical Papaia Boat. Um pequeno-almoço ou almoço refrescante, saudável e satisfatório, inteiramente à base de plantas.

TROPICAL PAPAIA BOAT

Ingredientes

1 papaia cortada ao meio (retire as sementes)

1 banana (de preferência congelada)

½ copo de leite de amêndoa

1 iogurte de coco

Polpa de 1 maracujá

Frutos do bosque frescos

Morangos

Quivi

Fruta estrela

Método

1. No liquidificador coloque a banana, o leite e o iogurte. Bata por um instante até ficar com uma consistência cremosa (este tempo depende da potência de cada equipamento). Adicione a polpa de maracujá no final e bata mais um instante – apenas para envolver.

2. Verta na papaia e monte com a fruta. Coma de seguida.

Nota:

1. Pode montar num frasco de vidro para levar consigo.

2. Coma fruta de manhã. Assim, o corpo assimila todos os nutrientes de que precisa para nos mantermos nutridos e energizados. Comer fruta com o estômago vazio promove uma boa saúde, ajuda a prevenir problemas digestivos e mantém a boa forma, porque absorvemos na íntegra todas as vitaminas, carboidratos e fibras presentes na fruta. Evite frutas cítricas em jejum.