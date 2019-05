O Instituto Universitário Europeu aliou-se à Universidade de Lucerna para desenvolver uma série de perguntas que podem ajudar na hora de pôr a cruz no boletim de voto das eleições europeias, no dia 26 de maio.

“Descobre que partido representa melhor os teus ideais!” é o slogan do euandi2019, um questionário de auxílio ao voto criado para auxiliar os cidadãos a fazer uma escolha mais informada nas eleições parlamentares europeias do próximo dia 26 de maio.

Disponível em mais de 20 línguas, tem como objetivo convidar os participantes a responder a 22 questões que abrangem uma vasta gama de problemáticas da política contemporânea. Para além disso, existe o apelo à reflexão acerca dos valores da União Europeia.

Os resultados espelham os partidos cujos programas políticos vão ao encontro das preferências dos cidadãos. De acordo com o site oficial do questionário, criado pelo Instituto Universitário Europeu (IUE), o mesmo “representa um meio para os eleitores obterem uma visão desobstruída do espaço político europeu e do seu lugar dentro dele”.

Sublinhe-se que o euandi2019 fornece aos participantes um perfil político baseado nas suas respostas através do nível de concordância – numa escala que varia entre as opções “discordo totalmente”, “neutro”, “concordo totalmente” e “sem opinião” – bem como da importância que atribuem a cada pergunta. Por exemplo, à legalização da eutanásia ou à liberalização das drogas leves.

Desenvolvida por académicos do IUE em colaboração com especialistas da Universidade de Lucerna, na Suíça, é “politicamente neutro” e “não visa favorecer nenhum partido político ou coligação”.

O questionário pode ser feito sem quaisquer custos associados.