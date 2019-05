O trânsito na Marginal do Porto foi reaberto depois de terem sido concluídos os trabalhos na Ponte da Arrábida, segundo um comunicado da Infraestruturas de Portugal e uma nota da Câmara Municipal publicada no seu site oficial.

“A Infraestruturas de Portugal informa que foram concluídos às 5h00 de hoje [quinta-feira] os trabalhos de remoção controlada do betão destacado nos tramos do tabuleiro da Ponte da Arrábida”, lê-se no comunicado da empresa.

“Com a conclusão desta intervenção, ficaram asseguradas as condições necessárias permitindo à C.M Porto que proceda à reabertura na via marginal sob a Ponte.

A IP irá continuar a acompanhar esta a situação e, em data a programar com a CM Porto, serão executados os trabalhos de reparação do revestimento inferior do tabuleiro da ponte”, é ainda referido no mesmo texto, a que o SOL teve acesso.

Sublinhe-se que o trânsito na marginal, junto à Ponte da Arrábida, foi cortado nos dois sentidos, na terça-feira, "depois de vários pedaços provenientes da estrutura da ponte terem caído na via pública", explicou a autarquia na sua página oficial.

A câmara garante que "as condições de segurança não estão afetadas pelo sucedido”, e explica, citando informações da Infraestruturas de Portugal, que “a situação foi causada pelo 'desprendimento de fragmentos de betão/argamassa de revestimento das vigas do tabuleiro', os quais 'não constituem elementos estruturais da Ponte da Arrábida'".