O presidente do F. C. Porto quer Iker Casillas na estrutura do clube, mesmo após o fim da carreira do guarda-redes, o que poderá acontecer no fim desta temporada.

"Casillas tem mais um ano de contrato e queremos que fique na estrutura do F. C. Porto, e não apenas mais um ano", disse Pinto da Costa, numa entrevista ao O Jogo.

"Casillas é um dos nossos e terá sempre lugar no F. C. Porto", acrescentou.

Segundo o mesmo jornal, o convite foi recebido, por Casillas com satisfação.

Recorde-se que o jogador espanhol está afastado dos relvados desde que sofreu um enfarte agudo do miocárdio, durante um treino, a 1 de maio.