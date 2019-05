O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma descida acentuada das temperaturas, com períodos de céu muito nublado e períodos de chuva franca no norte do país.

As temperaturas em Lisboa vão variar entre os 14 e os 21 graus, enquanto no Porto vão oscilar entre os 13 e os 18 graus.

Por outro lado, em alguns pontos do país, como Faro, os termómetros poderão chegar aos 31 graus

O distrito mais frio é a Guarda, com as temperaturas a variarem entre os 5 e os 17 graus.

Há ainda previsão de ventos fracos a moderados.