A intervenção nos Paços do Concelho incidiu no Salão Nobre e todo o património artístico, na antecâmara, na escadaria principal e na cobertura, sendo que o restauro visou um tratamento adequado e consciencioso, englobando todas as fases de intervenção necessárias e essenciais para assegurar a sua preservação e a operação realizada valorizou a vertente da conservação, incluindo o restauro e a reintegração volumétrica e cromática das zonas intervencionadas.

Paralelamente, foram melhoradas as condições de visitação do edifício, reconhecido como um dos mais importantes exemplos da arquitetura civil barroca do centro histórico da Cidade de Braga, enriquecendo ainda o percurso de visita a outros baluartes do barroco nacional, como o Palácio dos Biscainhos ou o Palácio do Raio.

Segundo destaca a Câmara Municipal de Braga, “esta distinção apresenta-se como uma enorme mais-valia para potenciar ainda mais envolvimento, reconhecimento e afetividade da comunidade Bracarense relativamente a um notável exemplar de arquitetura civil barroca, num edifício classificado como móvel de interesse público”.

Com o reconhecimento público da operação de conservação e restauro, o edifício dos Paços do Concelho assume-se como um bem cultural de elevada importância com enorme relevo a nível local e nacional.

Esta distinção vai impulsionar novas sinergias ligadas à cultura, ao turismo e à economia, contribuindo simultaneamente, para a difusão do imóvel e de boas práticas ao nível da intervenção sobre o património.

Lançado em 2013, o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana (PNRU) visa reconhecer, premiar e divulgar a excelência na renovação das cidades portuguesas, afirmando-se actualmente como a mais prestigiada distinção na área da reabilitação do edificado e requalificação dos territórios em Portugal. O PNRU é coorganizado pela Vida Imobiliária e pela Promevi, e conta com o apoio do Governo de Portugal.