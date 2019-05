O concelho de Boticas, no distrito de Vila Real, poderá acolher FIA Masters de Montanha, tendo sido recebida uma Inspeção da Federação Internacional do Automóvel (FIA), que além do traçado da Rampa de Boticas, se inteirou de outros aspetos daquela candidatura.

No seguimento da candidatura da Rampa de Boticas ao FIA Masters de Montanha para o mês de outubro de 2020, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) recebeu a delegação da FIA para inspecionar o traçado e avaliar a candidatura.

Presentes em Boticas estiveram, David Grace, observador FIA para a Montanha, David Moretto e Vicent Caro do Departamento Técnico da FIA, bem como

Guilherme Pires, vice-presidente da Câmara Municipal de Boticas, Carlos Cruz e Ricardo Coelho da Demoporto, Paulo Magalhães e Ni Amorim, altos responsáveis da FPAK.

A inspeção decorreu conforme esperado com todos os detalhes a serem apresentados e avaliados, tendo a FPAK anunciado “esperar que a qualidade do traçado, assim como as infraestruturas apresentadas, sejam do agrado da FIA e que a nossa candidatura venha a ser aceite”.