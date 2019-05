Paulo Sande, que esta quarta-feira sofreu um acidente rodoviário com Pedro Santana Lopes, na A1, já teve alta hospitalar.

À saída do Hospital Universitário de Coimbra, o cabeça de lista do Aliança às eleições europeias admitiu, em conversa com os jornalistas, que esta tarde viveu “um grande susto”.

Ao recordar o despiste, Paulo Sande admitiu que estavam a regressar a Lisboa com alguma pressa devido aos compromissos agendados. No entanto, garantiu que não seguiam em excesso de velocidade.

"Felizmente que o automóvel ia devagar, não íamos a muito mais de 120 km/hora. O carro saiu da estrada, demos uma ou duas cambalhotas. Foi um grande susto", referiu.

"Estas campanhas são duras. Foi um susto enorme mas a campanha vai continuar. Amanhã de certeza que não faremos campanha, mas rapidamente vamos continuar", acrescentou ainda.

Paulo Sande referiu que espera ainda que o fundador do Aliança receba alta esta quarta-feira.