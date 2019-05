O piloto Pedro Marreiros será o primeiro português a competir no Porsche Cup Itália, já neste fim de semana, o que constitui uma evolução na continuidade da sua longa carreira.

Depois do título no Campeonato de Espanha de GT em 2018, Pedro Marreiros está agora de regresso à actividade desportiva, apostado num novo programa, mais ambicioso, a Porsche Carrera Cup Itália, um campeonato com pista cerca de 30 carros, que percorre os mais importantes circuitos italianos e onde Pedro Marreiros será o único representante português.

Ao volante do seu Porsche 911 GT3 Cup que será preparado pelo Team Tsunami, o piloto português dá mais um passo importante na sua carreira internacional, esperando evoluir enquanto piloto e quem sabe, conseguir resultados de relevo para o nosso país.

“É um projeto desportivo ambicioso onde tudo será novidade para mim, à exceção do Porsche 911 que conheço bem”, destacou Pedro Marreiros, ao Sol, destacando que “serão seis jornadas duplas, doze corridas, pelos mais emblemáticos circuitos italianos, para disputar em Misano”.

“Não conheço nenhuma das pistas e também não conheço a equipa, pese embora tenha as melhores referências desportivas, até porque além do mais foram os campões de 2017 da Porsche Carrera Cup Itália”, recordou Pedro Marreiros.

“É um campeonato com pilotos muito talentosos, motivados e perfeitos conhecedores desta realidade, por isso, esta primeira corrida será de descoberta a todos os níveis, para já não traço objetivos concretos, mas, claro, focado em conseguir os melhores resultados possíveis nas corridas”, salientou o piloto, inscrito na categoria Silver Cup destinada aos Porsche 911 GT3 cup com motores de 3.800 centímetros cúbicos.

É o 13º ano da Porsche Carrera Cup Itália e o campeonato prevê, nos fins-de-semana de corrida, duas qualificações e duas corridas, sendo que Misano recebe a segunda prova da temporada, depois da primeira ter decorrido em Monza, sempre sob olhar atento de Pedro Marreiros, que se deslocou a Itália para se familiarizar com o seu futuro desportivo.