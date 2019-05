Marisa Matias focou os movimentos populistas e de extrema-direita que estão a ressurgir na Europa, no terceiro dia de campanha oficial.

“Quem combate o racismo, a xenofobia e o fascismo é a esquerda. Não são outras forças políticas”, afirmou a cabeça de listado BE. “Numa altura em que voltam a pairar sobre a Europa as sombras do fascismo é preciso ter memória”, acrescentou.

Marisa Matias falou sobre o fascismo a propósito da visita que realizou esta manhã às minas da Panasqueira (fechadas desde 1993), no Fundão. A candidata lembrou que as minas serviam o nazismo. As minas da Panasqueira exportaram volfrâmio para a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial.