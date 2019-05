​O cabeça-de-lista do Pessoas-Animais-Natureza, Francisco Guerreiro, defendeu o encerramento e “tolerância zero” para as empesas que registem níveis elevados de poluição.

Francisco Guerreiro lamenta que se “continue a privilegiar” o combate através da prevenção quando “nas últimas décadas” se assiste a “permissividade de quem põe a economia à frente dos direitos do ambiente e das comunidades”.

As declarações do candidato foram feitas durante a visita a uma descarga ilegal em Mira, no distrito de Coimbra, e, no distrito de Leiria, a Ribeira dos Milagres, poluída pelas descargas de suiniculturas, e a Mata Nacional de Leiria, quase totalmente consumida nos incêndios de 2017.