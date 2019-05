A parceria entre a Embaixada dos EUA em Viena e a cadeia de fast-food visa os cidadãos norte-americanos. No entanto, já foi divulgado que a medida abrangerá outros países no futuro.

Qualquer cidadão dos EUA que tenha perdido o passaporte, sido roubado ou necessite de uma ligação mais fácil e direta à embaixada pode fazê-lo numa das 194 filiais austríacas do McDonald’s.

Desde sexta-feira, dia 10 de maio, os funcionários do conhecido restaurante de hambúrgueres estão incumbidos da tarefa de auxiliar os turistas norte-americanos a entrar em contacto com a embaixada sempre que for necessário. Uma linha de apoio permanente faz parte do acordo celebrado.

A prestação de serviços consulares foi celebrada entre Trevor Traina, embaixador dos EUA na Áustria, e Isabelle Kuster, representante da McDonald’s no país.