O Conselho das Ordens Nacionais vai reunir-se na próxima sexta-feira para discutir as condecorações de Joe Berardo, avança o Expresso.

De acordo com o mesmo jornal, a convocatória para a reunião extraordinária seguiu para os membros do Conselho das Ordens Nacionais, presidido por Manuela Ferreira Leite, horas depois de Marcelo Rebelo de Sousa referir que “não se opõe” a que o Conselho das Ordens avalie o caso do comendador.

Recorde-se que a polémica em torno de Joe Berardo surgiu na sequência das suas declarações na comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, na última sexta-feira.

Joe Berardo foi agraciado com o grau de comendador da Ordem do Infante em 1985 e, em 2004, foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante.