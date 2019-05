O Governo voltou a falhar na questão da gestão do combate aos incêndios, considerou esta quarta-feira o deputado do PSD Duarte Marques. A reação do partido surge depois de se ter sabido que dos 38 meios aéreos de combate a incêndios, apenas 21 se encontram operacionais.

“Mais uma vez, o Governo falhou na gestão dos meios aéreos. Hoje deveria começar a segunda fase do dispositivo de combate aos incêndios, e hoje ficámos a saber que, pelo menos 18 dos meios aéreos que eram previstos começar a atuar no terreno e estarem disponíveis para dar resposta às pessoas, não estão no terreno ou estão operacionais”, defendeu em conferência de imprensa.

“O primeiro-ministro escolheu para tema do debate o dispositivo de combate aos incêndios e ocultou deliberadamente esta informação dos portugueses”, referiu.

Aos olhos do partido existe uma “irresponsabilidade do ministro Eduardo Cabrita, há uma ocultação da verdade por parte do primeiro-ministro e uma falta de capacidade de planeamento e gestão do senhor ministro da Defesa”.

O histórico do Governo quanto a esta matéria “já é demasiado longo e demasiado negro para estarmos mais uma vez a falhar e a confiar no bom tempo e em São Pedro para que não existam mais mortos ou destruição”, criticou.

“O Governo continua a brincar à segurança dos portugueses, o Governo não diz a verdade aos portugueses”, completou.