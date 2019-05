A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 37 anos, suspeito de abusar sexualmente de um rapaz de 13 anos, no Porto.

De acordo com o Correio da Manhã, o suspeito, talhante de profissão, foi detido na sequência de uma denúncia por parte de um familiar da vítima.

O mesmo jornal escreve ainda que o homem conversava com a vítima através das redes sociais, onde combinava encontros com a mesma, numa pensão, na cidade do Porto, com o objetivo de manter práticas sexuais.

O agressor vai ser presente a primeiro interrogatório judicial onde lhe vão ser aplicadas medidas de coação.