Um choque em cadeia causou ferimentos na condutora de um dos cinco automóveis envolvidos no acidente, na zona do Campo Alegre, no Porto.

Devido aos desvios de trânsito por causa do encerramento à circulação rodoviária em ambos os sentidos da estrada marginal do Douro, motivados pela queda de estruturas da Ponte da Arrábida, o fluxo de automóveis está caótico na zona do Campo Alegre.

A Divisão de Trânsito da PSP do Porto, Bombeiros e INEM socorreram a condutora e um outro passageiro, este menos grave, tendo sido ambos transportados para o Hospital de Santo António, no Porto.