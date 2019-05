A Lua está a encolher, revelou a NASA num estudo publicado na segunda-feira. O arrefecimento do interior do satélite natural da Terra é a justificação apontada pela agência espacial.

“Tal como uma uva enrugada a secar para se tornar numa passa, a Lua está a encolher à medida que o seu interior arrefece, formando rugas ou defeitos na sua superfície”, escreveu a agência espacial na conta oficial do Twitter.

