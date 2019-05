No decorrer de uma investigação iniciada a propósito de três assaltos ocorridos nos dias 10 e 11 de maio, a GNR intercetou um carro suspeito e deteve os dois ocupantes. Os homens são suspeitos de assaltar três veículos “através da quebra de vidros” na Vila de Óbidos. Com a detenção foi possível recuperar todo o material roubado no decorrer dos três assaltos.

Em declarações ao i o Comandante do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha, capitão Hugo Carneiro, acrescentou que os objetos recuperados eram essencialmente “malas de viagem, que provavelmente pertencem a turistas”.

Os dois detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Leiria no dia 13 de maio para ficarem a conhecer as medidas de coação.

“A um dos detidos foi-lhe aplicada a medida de coação, não só de apresentações semanais no Posto Policial da área de residência, como também a proibição de sair do concelho de Cartaxo, e ao detido com antecedentes criminais, que já tinha cumprido pena de prisão pelo mesmo tipo de crime, foi-lhe aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação com pulseira eletrónica.”, adiantou a GNR de Leiria em comunicado.