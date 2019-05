Uma falha na aplicação WhastApp foi descoberta por hackers, o que pode deixar os utilizadores vulneráveis. Com essa falha só através de uma chamada os hackers conseguem ter acesso à câmara e microfone do telemóvel, ler mensagens e ter acesso à localização.

De acordo com o jornal Financial Times, a falha na aplicação permite que seja instalado um software maligno no telemóvel. Depois disso basta ser atendida uma chamada para que o software passe a ter acesso e recolha dados.

A empresa já admitiu a falha e pediu aos seus utilizadores para atualizarem a aplicação: “O WhatsApp está a encorajar as pessoas a atualizar para a mais recente versão da nossa aplicação, assim como a manterem atualizados os seus sistemas operativos, protegendo-os contra potenciais ataques destinados a comprometer a informação armazenada nos seus dispositivos móveis”.