O jovem piloto Daniel Teixeira, uma das grandes promessas do automobilismo nacional, pretende vencer na sua categoria, a de Turismos, já no próximo fim de semana, em Braga, durante a segunda jornada do Open de Velocidade, no Circuito Vasco Sameiro.

Em declarações ao i, Daniel Teixeira afirmou que “depois do ritmo evidenciado na primeira ronda da temporada, que acabaria por não se traduzir em resultados, o objetivo para Braga é voltar a estar na luta pela vitória dos Turismos”.

Destacando “ter plena consciência que será uma tarefa difícil, devido à qualidade dos adversários”, o piloto da Bom Piso Racing Team, equipa de que faz parte com Joaquim Santos, referiu ainda que “o desgaste de pneus também poderá ser um problema, nesta pista, pelo que teremos que fazer uma gestão muito cuidada dos mesmos pneus”.

Apesar da humildade e discrição que o carateriza, a verdade é que na primeira jornada do Open de Velocidade, disputada no Circuito Fernanda Pires da Silva, do Estoril, o jovem transmontano teve excelente andamento, batendo toda a concorrência incluindo os TCR portugueses e estrangeiros de caixa sequencial, ao volante do Seat Leon Supercopa Mk 3 e sempre numa sintonia perfeita com Joaquim Santos, já que em equipa que vence não se mexe.

Logo nos treinos cronometrados, Daniel Teixeira obteve o terceiro tempo, o que desde logo lhe conferiu a terceira posição na grelha, o melhor Turismo e melhor TCR sequencial e DSG.

Nos treinos cronometrados para a segunda corrida, Daniel Teixeira fez o melhor tempo de todos os turismos e TCR, ficando só atrás dos dois GT, isto é, lugar na grelha absoluto.

Durante a corrida Daniel Teixeira estabeleceu o segundo melhor tempo, tendo sido apenas superado pelo Porsche GT3 Cup de Nuno Baptista.