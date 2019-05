As temperaturas altas e o céu limpo vão-se manter durante esta terça-feira.

Segundo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), apesar de as previsões darem conta de uma ligeira descida de temperatura máxima, as temperaturas vão chegar aos 30ºC.

Beja Setúbal e Santarém serão os distritos mais quentes, com os termómetros a chegar aos 34ºC. Lisboa registará uma máxima de 30ºC e os termómetros no Porto vão chegar aos 29ºC.

Já as mínimas vão oscilar entre os 9ºC e os 18ºC.