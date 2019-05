O piloto que este domingo capotou, por duas vezes consecutivas, na Rampa Internacional da Falperra, desespera pelo para-choques traseiro que saltou no acidente, admitindo que o acessório esteja ainda perdido algures no monte ou que alguém o tenho levado a título de curiosidade.

Horst Batista, piloto de Vila Nova de Gaia, que foi protagonista de um despiste e do duplo capotamento subsequente, com o seu Renault 5 GT Turbo, na primeira subida oficial da 40ª Rampa Internacional da Falperra, escapou ileso, não tendo corrido mais, mas espera ainda pela hipótese do seu para-choques traseiro, de cor vermelha, se encontrar algures na encosta do Monte da Falperra, em Braga.

Daí o apelo que fez no próprio dia pelo sistema sonoro daquela competição internacional, no sentido de ainda poder recuperar aquele acessório, que já não está à venda, a tempo de participar nas próximas jornadas do campeonato nacional de velocidade, podendo assim contactar o site Velocidade, de João Raposo.